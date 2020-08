Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nvidia tem seu próprio serviço de jogos em nuvem na forma de GeForce Now, mas é diferente da maioria dos outros.

Para começar, há um plano grátis para jogar e dá a você acesso à nuvem para seus próprios jogos no Steam, Epic Games Store e outras lojas online, todos rodando no mais recente hardware de jogos para PC.

Então, como você adquire o GeForce Now e em que dispositivos ele funciona? Leia.

Nvidia GeForce Now é um serviço de jogos em nuvem por meio do qual você joga jogos hospedados em serviços remotos e transmitidos pela Internet para um dos dispositivos compatíveis - bem como o Google Stadia , Project xCloud do Xbox, Shadow ou PlayStation Now .

Todos os códigos do controlador (ou mouse) vão para o outro lado, enquanto você recebe vídeo de até 1080p 60fps de seu jogo.

Ele roda em servidores em vários locais ao redor do mundo, com você acessando aquele mais próximo de você. E, dependendo do plano de associação que você escolher, os jogos são executados nas melhores placas gráficas da Nvidia (RTX), de modo que terão a melhor aparência, independentemente das especificações do hardware.

Ao contrário da maioria de seus rivais, o GeForce Now não vende jogos ou dá acesso a sua própria biblioteca de títulos com curadoria. Em vez disso, ele se conecta ao Steam, Epic Games Store, GOG, Origin, Uplay da Ubisoft e / ou outras contas online para jogar os jogos que você já possui ou comprará através dessas lojas digitais.

Nem todos os jogos estão disponíveis - alguns editores, como Activision e Bethesda, bloqueiam o uso da maioria de seus títulos por meio do GeForce Now - mas ainda há 1.000 deles.

O serviço Nvidia GeForce Now pode ser reproduzido através dos decodificadores Shield de TV da própria empresa. Ele também pode ser acessado por meio de aplicativos de desktop para PC, Mac e Google Chromebooks.

Qualquer dispositivo Android com 2 GB de RAM e Android 5.0 esportivo é compatível, mas você precisará de um controlador separado.

Isso também inclui caixas de Android TV que não são a Shield TV, mas como o aplicativo está apenas na forma beta no momento, a Nvidia não oferece garantia de desempenho ou de que todas as funcionalidades estarão disponíveis.

Apenas a caixa do Android TV LG U + UHD da Coreia apenas é oficialmente compatível (exceto para Shield).

Infelizmente, não existe um aplicativo GeForce Now para iOS no momento.

Existem duas opções de assinatura para Nvidia GeForce Now e a melhor notícia é que uma delas é gratuita.

A assinatura gratuita permite que você jogue qualquer um dos seus jogos compatíveis por até uma hora por vez. Você também pode ter que esperar em uma fila até que um slot em uma das máquinas da Nvidia esteja disponível, pois os membros pagos têm prioridade.

Membros pagos, chamados Founders, obtêm duração de sessão estendida, acesso prioritário e os jogos são jogados usando o mais alto nível de gráficos, com placas RTX e ray-tracing quando aplicável.

Uma assinatura do Founders custa atualmente £ 4,99 / $ 4,99 / € 5,49 por mês durante 12 meses. Esta é uma oferta de lançamento por tempo limitado, embora tenha sido recentemente estendida após uma breve pausa.

Os fundadores também recebem um período introdutório de 90 dias antes do vencimento do primeiro pagamento.

A opção final por tempo limitado inclui a assinatura dos Fundadores, mais um passe de batalha para a primeira temporada do jogo Battle Royale da Ubisoft, Hyper Scape, junto com algum conteúdo exclusivo do jogo, tudo por £ 24,95 / $ 24/95 / € 27,45 por seis meses.

Como mencionado acima, a grande vantagem do serviço GeForce Now é que seus próprios jogos estão disponíveis para você. Então, se você tem uma biblioteca de jogos saudável no Steam, Origin, GOG, Uplay ou outra biblioteca online, você pode simplesmente instalar um grande número deles na máquina remota e jogá-los quando quiser. Alguns são até pré-carregados para que você não precise esperar que eles sejam instalados antes de jogar.

Você pode pesquisar a lista de jogos atualmente suportados aqui .

É também um dos únicos serviços de jogos em nuvem a oferecer suporte a jogos gratuitos, como Fortnite, o Hyper Scape mencionado acima e Apex Legends.

Alguns jogos suportam Nvidia Highlights, que permite capturar imagens do jogo e compartilhá-las. Isso inclui Fortnite, Kingdom Come: Deliverance e muitos outros títulos que você pode ver nesta lista aqui .

Todos os seus arquivos salvos são armazenados na nuvem para que você possa continuar de onde parou quando quiser.

Nvidia GeForce agora usa taxas de bits adaptáveis ao fazer streaming, para que a qualidade da imagem se ajuste às velocidades atuais da Internet.

Requer uma velocidade de banda larga mínima de 10 Mbps, mas 20 Mbps é recomendado se você deseja transmitir em 720p 60fps.

Você precisa de um mínimo de 50 Mbps para desfrutar de uma experiência estável de 1080p a 60fps.

A Nvidia também afirma que o tempo de ping para um de seus servidores não deve exceder 60ms.

Como ele efetivamente joga jogos de sua própria biblioteca, apenas instalado em uma máquina remota, o GeForce Now é compatível com jogos online multijogador, incluindo Fortnite.

Além do mais, você pode jogar em mundos multiplayer online ao lado de jogadores das versões de jogos para PC.

O GeForce Now está disponível em 30 países ao redor do mundo, incluindo EUA, Reino Unido e Europa Central.

Você pode descobrir mais e se inscrever no Nvidia GeForce agora aqui .

Escrito por Rik Henderson.