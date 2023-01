Dê uma primeira olhada dentro do Super Nintendo World na Universal Studios

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os estagiários da Universal Studios Hollywood têm um novo terreno a ser visitado no próximo mês - e aqui está um primeiro olhar sobre o novo Super Nintendo World.

No que será o primeiro novo terreno a ser acrescentado ao parque temático da Universal Studios Hollywood desde a chegada de The Wizarding World of Harry Potter em 2016, o Super Nintendo World já tem muito o que fazer. Está baseado no mesmo terreno que já está disponível na Universal Studios Japão, e a revista Attractions Magazine foi convidada a dar uma olhada ao redor.

O novo terreno ainda não está realmente concluído, mas terá que ser feito muito em breve - os titulares do Passe Anual terão acesso antecipado no final deste mês com outros visitantes ao parque temático capazes de entrar na ação a partir do próximo mês. Mas mesmo que ainda não esteja terminado, esta coisa já parece muito doce.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Entre as muitas coisas que fazem o Super Nintendo World se destacar está uma nova funcionalidade de óculos de RA que dará aos visitantes um novo olhar sobre seu entorno. Os novos óculos de RA foram desenvolvidos internamente na Universal, com o passeio em si apresentando também muita tecnologia - misturada com um pouco de diversão analógica antiquada.

"Há telas LED, animações físicas, efeitos especiais e seus óculos de RA", disse Jon Corfino, vice-presidente da Universal Creative, à loja. "E como você mistura perfeitamente tudo isso para fazer parecer que tudo vai embora e se torna uma coisa é realmente a arte de tudo isso". É muito legal". Você está no jogo, o que é muito fantástico".

Tudo isso soa bem estelar. Mas na verdade, eles tinham é quando ouvimos que há um cano de urdidura com luz e efeitos sonoros que dão o pontapé inicial!

Escrito por Oliver Haslam.