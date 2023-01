Não espere uma próxima geração de consoles Nintendo este ano, diz o analista

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você estivesse esperando para pegar um Nintendo Switch na esperança de que um novo console fosse anunciado, um analista tem más notícias para você.

O Nintendo Switch original pode ter quase seis anos de idade, mas isso não significa que a Nintendo esteja pronta para jogá-lo na sucata. O Nintendo Switch Lite e o Nintendo Switch OLED têm mantido as coisas frescas, mas um analista não está convencido de que veremos a Nintendo substituir o Switch por um produto de próxima geração em breve.

Em entrevista à GamesIndustry.biz, Piers Harding-Rolls, diretor de pesquisa da Ampere Analysis, foi rápido em apontar que 2023 não será provavelmente um grande ano para os fãs de hardware da Nintendo. Em vez disso, procure em 2024 por algo novo.

"Não estou esperando um próximo console Nintendo em 2023: temos 2024 em nossas previsões", disse Harding-Rolls antes de notar que o hardware Switch ainda será bem vendido este ano graças ao próximo lançamento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Embora o Switch ainda possa ter alguma vida nessas velhas pernas, isso não significa que a Nintendo possa ficar parada". A falta de suporte de 4K continua a ser um bugbear para alguns, mesmo que o Switch ainda consiga parecer muito bom sem ele.

Quanto ao que podemos esperar este ano, falar de uma versão especial do Switch, cujo lançamento coincidirá com aquele novo jogo Zelda faz muito sentido. E a Nintendo desfruta de um empate se houver uma chance de vender mais consoles de edição especial ao lado de seus maiores lançamentos de software, afinal de contas.

Escrito por Oliver Haslam.