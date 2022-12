Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Houve muitos rumores sobre um console Nintendo Switch Pro habilitado para 4K (AKA Switch 2) nos últimos anos, mas tudo o que tivemos nesse meio tempo foi um Switch Lite e Switch (OLED). Agora parece que esse será o nosso lote.

Um respeitado jornalista da indústria, John Linneman, da Digital Foundry, acredita que a Nintendo eliminou os planos para uma versão Pro de seu console híbrido e está trabalhando em uma máquina completamente nova da próxima geração.

"Falando com diferentes desenvolvedores, houve algum tipo de atualização de switch de última geração planejada em um ponto, mas isso parece não estar mais acontecendo", disse ele no último episódio da transmissão de vídeo do DF Direct Weekly.

"Assim, é bastante claro que o que quer que eles façam a seguir será o hardware real da próxima geração".

"Eu não acho que será 2023 e acho que a própria Nintendo deve estar muito nervosa com esta transição porque, encaremos os fatos, suas últimas transições não correram bem".

Rumores sobre um Switch Pro amplificado após um novo chipset Nvidia Tegra ter sido descoberto em um vazamento no início deste ano. Entretanto, a especulação arrefeceu um pouco durante a última parte do ano e as citações de Linneman poderiam explicar o porquê.

Com toda a honestidade, ainda estamos adorando o Switch (OLED) com sua exibição melhorada, então esperaremos com prazer para ver o que a Nintendo tem na manga, mesmo que demore mais um ano ou mais.

Escrito por Rik Henderson.