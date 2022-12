Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Universal Studios Hollywood abrirá o Super Nintendo World na seção inferior do parque temático no início do próximo ano.

O Super Nintendo World abrirá em 17 de fevereiro de 2023 - marcando seu grande lançamento nos EUA após sua primeira estréia na Universal Studios Japão há dois anos. Os convidados entrarão no Super Nintendo World através do Warp Pipe e podem esperar experimentar o Castelo de Peach assim como um Mario Kart: Bowser's Challenge ride, além de várias atividades interativas para toda a família. Haverá também um jantar temático no Toadstool Cafe, compras na loja de varejo da Fábrica 1-UP e mais diversão em todo o Reino do Cogumelo.

O passeio Bowser's Challenge promete, em particular:

"Fundir sem problemas a realidade aumentada de ponta com tecnologia de mapeamento de projeção e peças de cenário reais ao longo de uma pista de passeio em movimento". Com um pano de fundo de cor, som e movimento, os convidados estarão sentados em veículos de quatro lugares em estilo de estádio, enquanto navegam por percursos familiares através do uso criativo e da integração de óculos de proteção AR montados na cabeça, que são tocados como ".um ponto chave de diferenciação que distingue este passeio de outras atrações do parque temático".

A Universal Studios disse que os convidados poderão percorrer percursos subaquáticos e nas nuvens para competir pela Copa de Ouro, enquanto colecionam moedas para derrotar o Team Bowser e vencer.

Confira abaixo um vídeo promocional para o novo passeio.

E com a compra das Bandas Power-Up, a Universal Studios disse que os convidados poderão desbloquear ainda mais diversões ao redor do Super Nintendo World:

"Estas pulseiras de última geração e vestíveis sincronizam-se com o aplicativo gratuito para download da Universal Studios Hollywood para nivelar a experiência dos convidados e melhorar seus muitos elementos interativos". Estes incluem, mas não estão limitados a, manter pontuações individuais e de equipe, coletar moedas digitais e obter chaves após vencer desafios em todo o país. Power-Up Bands também convidarão os convidados a desfrutar de interações extra-especiais com Mario, Luigi e a Princesa Peach. Elas virão em seis opções de design com temas de personagens e estarão disponíveis para compra tanto dentro do terreno quanto em lojas de varejo localizadas no parque temático e no CityWalk".

A Universal Studios disse que seu parque temático Orlando também deverá receber uma versão do Super Nintendo World.

Escrito por Maggie Tillman.