A Nintendo lançará a terceira vaga de percursos extra para o Mario Kart 8 Deluxe no Nintendo Switch a 7 de Dezembro de 2022.

O Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pack Wave 3 irá adicionar duas novas taças - a Rock Cup e a Moon Cup - mais oito percursos da ilustre história da série.

Isto inclui Maple Treeway do Mario Kart Wii, Alpine Pass do Mario Kart 7, e Peach Gardens do Mario Kart DS. Há também o London Loop do jogo para telemóvel, Mario Kart Tour.

Pode ver todos os percursos adicionados abaixo:

Taça Rock

London Loop - Mario Kart Tour

- Mario Kart Tour Boo Lake - Mario Kart: Super Circuito

- Mario Kart: Super Circuito Passe Alpino - Mario Kart 7

- Mario Kart 7 Maple Treeway - Mario Kart Wii

Taça da Lua

Passeios de Berlim - Mario Kart Tour

- Mario Kart Tour Peach Gardens - Mario Kart DS

- Mario Kart DS Merry Mountain - Mario Kart Tour

- Mario Kart Tour Rainbow Road - Mario Kart 7

Haverá outras três vagas de pacotes de percursos a vir da Nintendo em 2023, contendo mais 24 pistas.

Para obter o Booster Course Pass Wave 3 (e as duas ondas anteriores), mais o próximo DLC adicional, terá de comprar o passe individualmente ou pagar pela adesão ao Nintendo Switch Online + Pacote de Expansão. Isto inclui também uma colecção saudável de jogos retro NES, SNES, N64 e Sega Mega Drive, mais outros benefícios e conteúdo descarregável.