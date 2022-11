Nintendo dobrando nos jogos móveis com nova joint venture

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nintendo está formando uma empresa conjunta com a DeNA - a desenvolvedora por trás do Mario Kart Tour e do Super Mario Run - em uma tentativa de expandir seus negócios móveis.

A Nintendo Systems Co Ltd, como será chamada, terá sede em Tóquio e iniciará suas operações em abril de 2023 - o início do próximo ano financeiro.

A nova empresa será dividida em 80/20 a favor da Nintendo e naturalmente continuará a desenvolver títulos móveis. Entretanto, ela também analisará as oportunidades em outros "vários dispositivos".

Seu objetivo é "fortalecer a digitalização dos negócios da Nintendo" e "criar serviços de valor agregado para reforçar ainda mais a relação da Nintendo com os consumidores". Em resumo, devemos ver as propriedades da Nintendo fora das atribuições normais dos consoles de jogos da própria empresa.

O histórico de smartphones do gigante dos jogos japoneses tem sido, até agora, para cima e para baixo. Tem tido sucesso em algumas áreas, com o Fire Emblem Heroes e Animal Crossing: Pocket Camp sendo particularmente popular junto com Mario Kart Tour, mas outros jogos falharam em incendiar. A nova empresa irá, portanto, explorar outros meios de receita.

Considerando quão populares os jogos de batalha online têm sido nos últimos tempos, talvez pudéssemos ver um jogo Splatoon para celular no horizonte? Certamente poderíamos ver isso funcionando com certeza.

