Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nintendo lançou uma nova atualização de software para o Switch, tornando a versão 15.0.0 disponível para download em todos os consoles a partir de 11 de outubro de 2022.

No entanto, não espere que esta nova atualização acrescente novas funcionalidades. A Nintendo diz que se trata de melhorar a estabilidade e resolver algumas questões incômodas, embora essas questões sejam provavelmente grandes se você tem sofrido com elas por algum tempo.

De acordo com as notas de lançamento da Nintendo, os gamers podem esperar por melhorias gerais que melhorem sua experiência, embora isso seja tão específico quanto as coisas ficam. Agora é possível tirar screenshots usando o botão Capture Button enquanto estiver no aplicativo Nintendo Switch Online também. Uma última mudança vê a localização do menu de áudio Bluetooth movido dentro do aplicativo System Settings, embora estejamos sem saber o porquê.

Além disso, o software dataminer OatmealDome também confirmou que esta nova atualização inclui firmware melhorado para a conexão Bluetooth do Pro Controller, algo que deve ajudar com a estabilidade do sistema que a Nintendo tanto gosta. Eles também apontam para mudanças na maneira como os adaptadores Ethernet são tratados pelo sistema, bem como um novo aviso que aparecerá quando alguém tentar exceder o volume máximo de fones de ouvido enquanto eles tiverem o limitado habilitado.

Se você ainda não tem a versão 15.0.0 instalada em seu Switch, agora pode ser uma boa hora para consertar isso. Você pode atualizar o seu, indo para o aplicativo System Settings e selecionando System Update dentro da guia System.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.