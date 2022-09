Como conectar seu Nintendo Switch a uma TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Parte do enorme apelo do console Switch da Nintendo é que ele é tanto um portátil de mão quanto um console que você pode reproduzir em sua TV.

Se você precisar de alguma ajuda para ligá-lo à sua televisão, porém, nós temos as respostas. Veja aqui como conectar as coisas.

Vale lembrar, antes de começarmos, que isto não vai funcionar com o Switch Lite, que é apenas portátil. Os passos abaixo se aplicam igualmente ao Switch e ao Switch OLED.

Como conectar o Switch da Nintendo à TV

Em primeiro lugar, o que você precisa? Bem - você vai precisar de seu Switch, sua doca, um controlador ou Joy-Con, um cabo HDMI e o cabo de alimentação do console.

1. Abra a parte de trás da sua doca

Primeiro, pegue a doca de seu Switch e abra o painel na parte de trás dele.

Se você estiver usando um Switch padrão, este está em uma dobradiça, enquanto a versão do Switch OLED é totalmente aberta.

2. Conecte seus cabos na doca

Uma vez que você tenha a parte traseira aberta, conecte uma extremidade de seu cabo HDMI à doca, juntamente com a extremidade USB-C do cabo de energia do console.

Use os cabos fornecidos com o console para obter os resultados mais confiáveis.

Se você tiver o Switch OLED você também pode opcionalmente conectar um cabo LAN neste ponto para uma conexão de internet mais estável.

3. Conecte seu HDMI e sua fonte de alimentação

Encontre a outra extremidade de seu cabo HDMI e conecte-a em uma porta livre em sua TV.

Em seguida, conecte o adaptador de energia de seu console na parede com a energia ligada.

4. Feche sua doca

Neste ponto, você pode rosquear os cabos que está usando através do entalhe na lateral da doca do Switch, depois colocar a tampa de volta sobre ela para manter as coisas arrumadas e arrumadas.

Coloque a doca onde você quiser, seja em um suporte de TV ou em um armário.

5. Coloque seu Interruptor na doca

Agora, coloque seu Switch na doca, clicando nele no lugar. Você saberá que isto funciona se um pequeno indicador de carga aparecer na lasca da tela que você pode ver quando o Switch estiver acoplado.

6. Acorde sua Chave

Usando um controlador separado ou seus Joy-Cons uma vez removidos dos lados de seu Switch acoplado, acorde seu console.

7. Escolha a entrada HDMI certa em sua TV

Uma vez que seu Switch esteja ligado, você deverá ser capaz de usá-lo em sua TV, desde que a TV esteja ligada e configurada para o canal de entrada HDMI relevante.

Agora que você está conectado, por que não verificar nossa lista dos melhores jogos disponíveis no Switch agora mesmo?

Escrito por Max Freeman-Mills.