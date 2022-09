Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já faz muito tempo, mas o Pikmin 4 é finalmente oficial, confirmando que a franquia Pikmin está voltando mais uma vez.

Mencionado pela primeira vez por Shigeru Miyamoto em 2015, antes mesmo de o Switch ser anunciado, os fãs estavam começando a se preocupar que o Pikmin poderia não receber outro jogo, mas temos todos os (neste momento escassos) detalhes sobre ele para você aqui mesmo.

Data de lançamento do Pikmin 4

O Pikmin 4 sairá em algum momento em 2023, de acordo com seu primeiro trailer teaser, que você pode encontrar abaixo desta seção.

Não há informações mais precisas do que isso neste momento, mas antecipamos que o jogo não sairá no primeiro semestre do ano. Afinal, o próximo jogo da Lenda de Zelda será lançado em maio de 2023, portanto, se fosse a qualquer momento antes disso, provavelmente já teríamos uma data até agora.

Ainda assim, a Nintendo está propensa a manter as coisas em segredo até que estejam realmente prontas para ser lançadas, então não se surpreenda de ver a data de lançamento final do Pikmin 4 anunciada com apenas alguns meses de antecedência.

Trailer do Pikmin 4

O trailer que confirmou o Pikmin 4 veio durante um Nintendo Direct em setembro de 2022, e embora as notícias que trouxe sejam muito bem-vindas, o trailer é quase tão breve quanto eles vêm.

É isso, apenas um vislumbre de um ambiente de jogo, depois uma carta de apresentação e uma janela de lançamento sem mais detalhes. Que o Nintendo Direct tinha peixes maiores para fritar, anunciando Fire Emblem Engagee o título de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, para que possamos perdoar a Nintendo por isso.

Plataformas Pikmin 4

O Pikmin 3 surgiu no Wii U pela primeira vez, mas estamos em uma nova era para a Nintendo agora, e já estamos há alguns anos.

O Pikmin 4, portanto, será exclusivo do Nintendo Switch, e não estará disponível para jogar em nenhuma outra consola ou plataforma.

História e jogabilidade do Pikmin 4

O mundo de Pikmin é um mundo onde a humanidade está extinta, e você brinca como um pequeno explorador do espaço procurando sobreviver aos selvagens, encurralando o titular Pikmin.

Estes pequenos munchkins, todos de cor primária com pequenas mudas brotando de sua cabeça, podem ser (um pouco frouxamente) dirigidos em torno de si para enfrentar ameaças e superar obstáculos, permitindo que você explore novas áreas e cultive novos Pikmin novamente.

A história não é necessariamente o maior foco da série Pikmin, mas acumulou um acúmulo de conhecimento para você explorar. Jogar Pikmin 3 é uma ótima maneira de descobrir um pouco disso - e foi relançado no Switch para tornar isso mais fácil do que nunca.

No lado da jogabilidade, podemos assumir com segurança que o Pikmin 4 envolverá mais estratégia em tempo real à medida que movermos Pikmin em rebanhos para atingir objetivos como coletar alimentos e derrotar monstros nocivos, mas como isso pode ter evoluído é uma questão em aberto nesta fase.

Com apenas um único trailer teaser e nenhuma filmagem de jogo real para continuar, teremos que esperar que mais informações sejam liberadas antes de podermos realmente especular sobre como o Pikmin 4 vai evoluir os sinais.

