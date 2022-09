Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A série Fire Emblem foi de força a força nos últimos anos, com sua estréia Switch Three Houses provando ser extremamente popular.

A mistura de uma história interessante e elementos visuais novos misturados com batalhas táticas hardcore ganhou legiões de fãs, todos eles ficarão encantados em saber que um novo capítulo está chegando - Fire Emblem Engage.

Continue lendo para descobrir todos os detalhes chave sobre o Fire Emblem Engage, e confira nossa lista dos jogos Nintendo Switch mais emocionantes que estão por vir aqui mesmo.

Data de lançamento do Fire Emblem Engage

A grande vantagem do segredo da Nintendo sobre os próximos jogos é que muitas vezes ele deixa cair grandes surpresas com as datas de lançamento anexadas, e esse é o caso do Fire Emblem Engage.

O jogo será lançado em 20 de janeiro de 2023, apenas alguns meses após ter sido revelado durante um Nintendo Direct, em setembro de 2022.

Plataformas Fire Emblem Engage

Fire Emblem tem sido uma franquia exclusiva do hardware da Nintendo há muito tempo, e isso está definido para continuar com o Engage.

O jogo sairá para o Nintendo Switch, e pronto - você não poderá jogá-lo em nenhum outro console ou no PC.

Fire Emblem Engage Trailers

O primeiro trailer Fire Emblem Engage veio durante o já mencionado Nintendo Direct, e é um pedaço de filmagem saudável.

Há ali um monte de detalhes, incluindo a revelação do nosso protagonista Alear, alguns vislumbres da jogabilidade, e muito mais. Acrescentaremos mais trailers que forem lançados aqui mesmo para você também.

História do Fire Emblem Engage

Como aquele trailer e a lista oficial do jogo no site da Nintendo confirmam, o Fire Emblem Engage é estabelecido no mundo do Elyos, composto de quatro reinos.

Na história antiga, estas terras se uniram para derrubar o Fell Dragon, uma besta mítica que os aterrorizava. Os Anéis do Emblema lhes permitiram convocar guerreiros de outros mundos que são reconhecíveis como heróis de jogos anteriores do Emblema do Fogo.

Agora, mil anos depois, o Dragão Caído pode estar se libertando, e cabe a Alear (quem você pode interpretar como um personagem masculino ou feminino) dar um passo à frente e corrigir as coisas.

Parece que Alear tem dormido desde aquela antiga guerra, conhecida como um Dragão Divino com o poder de usar Emblemas. Estas figuras heróicas incluem o icônico Marth - quase tão famoso por sua presença do Smash Bros quanto por sua história do Emblema de Fogo.

Sigurd, do Emblema de Fogo original, é outro herói em potencial, e em cada caso seus combatentes se fundirão com um Emblema escolhido para desencadear ataques poderosos e virar a maré da batalha.

Parece que estaremos em uma busca para reunir estes anéis do Emblema para trazer a paz de volta ao reino, o que soa mais ou menos certo.

Jogo de engajamento do Emblema de fogo

Tanto de vislumbres de jogo no trailer lançado em setembro, como com base em certas partes consistentes da saga Fire Emblem, você pode construir uma imagem bastante forte de como o jogo irá jogar.

O loop principal de jogo envolverá batalhas táticas em uma grade baseada no quadrado, com uma variedade de tipos de unidades que têm pontos fortes e fracos. Na verdade, você pode ver algumas poucas dicas de jogabilidade no Twitter do emblema japonês Fire Emblem, se você não se importar com a barreira do idioma, como a que está abaixo.

Muitas destas unidades serão únicas e niveladas à medida que você as utiliza, permitindo que você desenvolva personagens em diferentes classes para atender a diferentes necessidades táticas.

Os anéis do emblema claramente acrescentarão uma reviravolta para permitir que você troque o equipamento e as habilidades de um personagem, misturando-os com um herói quando você precisar, uma mudança legal que poderia abrir algumas grandes possibilidades táticas.

Estas batalhas são frequentemente longas e desafiadoras, mas são intercaladas com longas seções nas quais você jogará mais uma história de RPG em estilo romance visual, permitindo que você tenha tempo para relaxar com seus companheiros, e conhecê-los melhor.

Os últimos jogos Fire Emblem permitiram que você busque relacionamentos românticos como parte deste processo, o que esperaríamos novamente, e tudo isso torna as coisas ainda mais arrebatadoras se você jogar no modo clássico de dificuldade, onde as unidades que caem em combate vão embora de vez.

A maneira como as batalhas se encaixam com as batidas da história é uma grande força para o Emblema de Fogo, por isso esperamos que o Engage consiga atingir esse equilíbrio, como o Three Houses fazia antes dele.

