(Pocket-lint) - A Nintendo anunciou que o nome de sua próxima seqüência Breath of the Wild é The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino).

E mais, revelou a data de lançamento - estará disponível para o Nintendo Switch em 12 de maio de 2023.

Revelado em um clipe teaser durante o último Nintendo Direct (veja o vídeo acima), o jogo "o levará para os céus" enquanto o mundo de Hyrule é expandido para esta nova aventura de Link.

Pouco mais foi detalhado, mas isso não nos impediu de guinchar como se estivéssemos sobre leitões excitados.

Também anunciado durante a apresentação DIrect foi o Pikmin 4. que também será lançado no próximo ano.

Também estaremos recebendo uma carga de novos jogos N64 no Nintendo Switch Online + Pacote de Expansão em breve, incluindo o soberbo Snowboarding 1080º e Excitebite 64. Além disso, GoldenEye 007 finalmente se levantará mais uma vez das cinzas, mas com o multiplayer online adicionado para uma boa medida.

Esperamos saber mais sobre os novos títulos Legend of Zelda e Pikmin Switch antes do final do ano. Seria bom ver as imagens de gameplay do primeiro, isso é certo. Especialmente porque agora está chegando talvez mais cedo do que muitos esperavam.

Rola na primavera de 2023.

