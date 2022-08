Nintendo para encolher Caixa de interruptores para aumentar a oferta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nintendo está planejando reduzir a embalagem de seus consoles Switch em cerca de 20%, a partir deste mês.

Isso pode parecer um movimento bastante obscuro, mas pode aliviar as preocupações de fornecimento global, permitindo que a Nintendo envie mais consoles em cada remessa que envia, ajudando a aumentar a eficiência.

É um conceito bastante óbvio, na verdade - quanto menor a caixa ao redor de cada console, mais você pode caber em um caixote.

O relatório vem por cortesia dos nikkeis no Japão, via VGC, e indica que a Nintendo está atenta para manter o ímpeto do enorme sucesso do Switch.

Afinal de contas, este é outro grande período para o console, com os consoles Splatoon 3, Bayonetta 3 e Pokémon Scarlet e Violet chegando ao Switch antes do final de 2022, e poucos grandes jogos exclusivos saindo em consoles rivais nesse ínterim.

As vendas do Switch estão tecnicamente em declínio, embora isso não seja uma grande surpresa, já que ele está no mercado há anos, mesmo com o valor agregado por novas versões como o Switch Lite e o Switch OLED.

Se alguns grandes lançamentos podem reverter esse deslize, ou simplesmente mantê-lo a um ritmo que mantenha a Nintendo muito satisfeita, só o tempo dirá, mas parece que o console estará em caixas menores de qualquer forma.

Escrito por Max Freeman-Mills.