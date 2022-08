Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nintendo não anunciará um Nintendo Switch Pro ou qualquer outro modelo de Switch atualizado em 2022.

O gigante japonês do jogo sugeriu anteriormente que um novo sistema de jogo está sendo ditado internamente, mas ele não verá a luz do dia por algum tempo.

Ao invés disso, a Nintendo confirmou que se concentrará na fabricação de seus modelos Switch atuais o suficiente para atender à demanda: "Normalmente, nós estocamos estoque no verão para nos prepararmos para a temporada de vendas de final de ano, que está no auge", disse o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, ao site de jogos Nikkei.

"Neste verão, não somos capazes de produzir tantos como de costume".

Isto se deve à contínua escassez de fichas que tem atormentado as indústrias de jogos e tecnologia durante a melhor parte dos três anos.

Como relatado pelo Video Games Chronicle (VGC) em novembro do ano passado, a atual Nintendo vê o Switch como estando no meio de sua vida útil, com um maior foco em software no ínterim.

Somado a isso, o modelo OLED do Nintendo Switch só foi lançado em 2021, portanto uma substituição tão logo depois seria uma surpresa.

Porque um laptop Nvidia GeForce série RTX 30 é a mistura perfeita de potência e portabilidade Por Pocket-lint International Promotion · 11 Maio 2022 Essas incríveis GPUs para laptop significam que os jogos em movimento são uma verdadeira delícia.

É claro que o tão falado Switch Pro ainda se encaixaria no ciclo de vida da empresa, especialmente se ele tocar a biblioteca existente de títulos de Switch. E, considerando que tivemos um novo modelo a cada dois anos desde o lançamento original, 2023 seria um ponto natural para que ele chegasse ao mercado.

Escrito por Rik Henderson.