Mario Kart 8 Booster Course Pass Wave 2 chegando em 4 de agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nintendo revelou a segunda vaga de seus pacotes DLC para o Mario Kart 8 Deluxe, acrescentando mais oito pistas ao agora em constante expansão de sua lista de karts de grande sucesso no Nintendo Switch.

O segundo pacote de reforço inclui faixas clássicas das eras Nintendo 64 e SNES, ao lado de portas do Mario Kart Tour no celular, trazendo como resultado uma gama bastante variada de sabores visuais.

Será lançado em 4 de agosto de 2022, para que você não tenha que esperar muito tempo para colocar suas mãos nele. Haverá seis ondas no total, todas a serem lançadas antes do final de 2023, portanto, ainda há muito mais pistas por vir.

O último lote vem em duas copas - Turnip Cup (Tour New York Minute, SNES Mario Circuit 3, N64 Kalimari Desert, DS Waluigi Paintball) e Propeller Cup (Tour Sydney Sprint, GBA Snow Land, Wii Mushroom Gorge, Sky-High Sundae).

As pistas são grátis para qualquer pessoa com uma assinatura Nintendo Switch Online + Pacote de Expansão, embora se isso parecer um pouco complicado, você também pode simplesmente pegar um Mario Kart 8 Deluxe - Booster Course Pass da eShop.

Após anos sem nenhum conteúdo adicional, esta série de adições DLC ao Mario Kart 8 Deluxe será como o maná do céu para muitos jogadores. Alguns estão um pouco desapontados com a escassez de pistas novas em folha que combinam com o polimento visual da lista principal.

Escrito por Max Freeman-Mills.