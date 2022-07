Kirby's Dream Buffet vem para Switch este verão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nintendo lançou uma pequena surpresa para os proprietários do Switch ao anunciar o Kirby's Dream Buffet, que será lançado para o console neste verão.

Parece uma grande reviravolta na fórmula que o Fall Guys tornou popular, e estamos curiosos para ver se ele é livre para jogar quando for lançado, após a transição do próprio Fall Guys para ser livre.

O jogo vê até quatro jogadores saltarem para desafios multiplayer onde correrão para uma linha de chegada, ou para acumular itens de lanche, ou até mesmo para se derrubarem uns aos outros fora dos palcos.

Em alguns aspectos, também parece que ele evoca a diversão de algo como Super Mario Party, mas com muito pouca informação concreta liberada até agora não está claro como é a estrutura geral do jogo.

Ainda assim, o lançamento iminente do jogo significa que é um bom ano para ser um fã de Kirby, dado o sucesso que o primeiro jogo totalmente 3D da bolinha rosa, Kirby and the Forgotten Land, recebeu quando foi lançado em março.

Escrito por Max Freeman-Mills.