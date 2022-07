Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - À medida que ondas de calor extremas agarram o Japão, o Reino Unido, a Europa Central e partes dos EUA, a Nintendo advertiu os jogadores de que seus consoles Switch podem superaquecer nas temperaturas mais altas. Isto pode torná-los temporariamente inoperantes ou, pior ainda, causar um mau funcionamento mais permanente.

O gigante dos jogos postou uma conta oficial no Twitter japonês que um console Switch não deve ser usado quando as temperaturas são superiores a 35 graus Celsius (95 graus Fahrenheit). Além disso, aconselhou os jogadores a garantir que as portas de admissão e escape na parte traseira precisassem ser mantidas desobstruídas.

"Se você usar o Nintendo Switch em um local quente, a temperatura da unidade principal pode se tornar alta. Favor usar entre 5 e 35 graus C", traduzido para.

"Além disso, se as portas de entrada e escape estiverem bloqueadas, a temperatura da unidade principal pode subir. Melhorar o fluxo de ar ao redor dos orifícios de admissão e escape".

Espera-se que as temperaturas na próxima semana só no Reino Unido atinjam níveis recordes, com uma previsão de que poderá ultrapassar os 40 graus. Isto corresponde a algumas regiões da Espanha e de outras localidades européias.

Alguns países estão relatando um calor ainda mais extremo.

Escrito por Rik Henderson.