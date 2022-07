Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nintendo revelou uma edição limitada do Switch OLED que fez para ligar com o lançamento iminente do atirador de pintura Splatoon 3.

O pacote será lançado em 26 de agosto de 2022, algumas semanas antes do lançamento do próprio jogo, em 9 de setembro.

O console tem um divertido conjunto de desenhos por toda parte, e ocasionais manchas de cor neon para compensar, de acordo com o visual do jogo, enquanto os Joy-Cons são particularmente brilhantes e divertidos, com um leve gradiente verde-amarelo e roxo-azul, respectivamente, realmente desenhando o olho.

Ao mesmo tempo, também é lançada uma versão divertida do excelente Switch Pro Controller, com pegas azuis e amarelas próprias, juntamente com um estojo de transporte que também se encaixa no tema.

O pacote completo não virá com o jogo nem nada, portanto não há acesso antecipado para aqueles que o deitarem mãos a ele, mas você ainda pode assumir que a demanda será altíssima. Também está disponível apenas no mais novo modelo OLED do Switch, não para versões mais acessíveis.

Já faz algum tempo desde a última vez que a Nintendo fez seu próprio Switch temático, mas modelos anteriores como a edição Animal Crossing esgotaram rapidamente sempre que disponível.

Escrito por Max Freeman-Mills.