Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nintendo parece estar pronta para terminar o suporte a aplicativos Switch Online para usuários de iPhone e iPad que não estejam executando o software mais recente.

Como confirmado na conta da Nintendo no Twitter japonês, o aplicativo passará em breve por uma atualização que exigirá certos requisitos do dispositivo. Atualmente, ele é capaz de funcionar em qualquer dispositivo compatível rodando iOS / iPadOS 12 ou posterior, enquanto a próxima versão só será executada se o usuário tiver pelo menos iOS / iPadOS 14 ou posterior.

Não há nenhuma razão dada para a mudança, apenas uma nota para sugerir que as mudanças ocorrerão neste verão. Isso significa que obviamente ainda há um pouco de tempo para atualizar seu dispositivo para o software mais recente, se você for um usuário freqüente do aplicativo.

A Apple indica que apenas cerca de 4% dos iPhones e 10% dos iPads estão rodando em software que não atenderia aos novos critérios da Nintendo, o que facilita o abandono do suporte por parte dos desenvolvedores, mas que ainda é responsável por muitos modelos.

Há também um bom pedaço de dispositivos mais antigos, naturalmente, que não podem realmente atualizar para o software mais recente - mesmo que a Apple seja muito boa em manter o suporte anos após o lançamento.

Para aqueles que têm um dispositivo compatível, no entanto, você pode simplesmente iniciar o processo de atualização, indo para Configurações > Geral > Sobre e verificando em qual versão você está rodando atualmente.

Uma vez atualizado, você pode continuar a desfrutar de todas as delícias do aplicativo Switch Online.

Escrito por Conor Allison.