Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Raramente temos que esperar tanto tempo por um jogo que foi confirmado como em desenvolvimento - Metroid Prime 4 foi anunciado pela primeira vez em 2017, na E3.

Bem, já se passaram mais de cinco anos desde então e não se encontra em nenhum lugar, mas isso não significa que não haja nada para continuar. Descubra todos os detalhes chave aqui mesmo.

Você pode ver o teaser de anúncios do Metroid Prime acima desta seção, embora basicamente não haja carne para ele. É apenas um logotipo e a confirmação de que o jogo está em desenvolvimento.

Não temos notícias sobre o jogo desde aquele teaser até 2019, quando a Nintendo fez a surpreendente jogada de anunciar publicamente que estava eliminando o que havia sido feito até então no jogo, e recomeçando sob o leme da Retro Studios.

Este é um grau incomum de comunicação não apenas para a Nintendo, mas para a indústria de jogos mais amplamente, mas provavelmente sabia que as perguntas e os rumores continuariam a aumentar se não interviesse e esclarecesse a situação.

Ainda assim, já se passaram três anos desde essa atualização, e só podemos supor que o desenvolvimento tem estado em andamento o tempo todo. Pouca menção ao jogo foi feita, mas nos anos que se seguiram um Metroid 2D saiu para fazer comentários sobre o Nintendo Switch - Metroid Dread.

Esperamos que até o final de 2022 possamos ouvir mais sobre Metroid Prime 4, e o bom da Nintendo é que ela é propensa a largar o jogo logo após mostrar a jogabilidade pela primeira vez. Ainda assim, nesta fase é provavelmente mais seguro esperar um lançamento em algum momento em 2023, dado o cronograma de seu desenvolvimento até agora.

Um dos poucos detalhes que acompanhou o anúncio inicial do Metroid Prime 4 foi que ele estava em desenvolvimento exclusivamente para o Nintendo Switch, e embora muito tempo tenha passado desde então, o Switch ainda está indo bem.

Esperamos que o jogo permaneça exclusivo quando for lançado, e a menos que leve mais alguns anos, então deve ser lançado para a geração atual de dispositivos Switch, liderada pelo sempre impressionante Switch OLED.

Como as seções acima terão deixado claro, não vimos nenhuma dica de jogabilidade de nenhuma das atualizações em torno do Metroid Prime 4 - tudo tem sido simplesmente logotipos e desenvolvedores conversando.

Isso significa que não podemos ter certeza de nada relacionado a como o jogo será jogado, mas você pode, no entanto, fazer algumas apostas bastante seguras sobre ele.

A série Prime é uma série de tiro em primeira pessoa, uma série que melhorou o modelo tradicional de jogo para Metroid e o tornou dinâmico do ponto de vista do jogador.

Nós assumimos que Metroid Prime 4 também será um atirador, portanto, já que qualquer outra coisa poderia ser apenas rebatizado para algo como Metroid Dread.

A trilogia Wii-era dos jogos Prime veio toda com controles de movimento que foram revolucionários para a época e que ainda se aguentam surpreendentemente bem se você conseguir obtê-los agora. Entretanto, a maneira como os Joy-Cons trabalham no Switch é um pouco diferente do controle remoto do Wii, em particular sem sensor de luz para uma colocação consistente e precisa.

Portanto, estaremos interessados em ver se a Nintendo persiste com controles de movimento, ou simplesmente faz um atirador padrão em primeira pessoa que você controla muito como você chamaria de Call of Duty: Modern Warfare 2, por exemplo.

Esperamos que isso envolva muitos saltos entre os planetas, como nos jogos anteriores, e a resolução de quebra-cabeças para ir com o combate, algo para quebrar o ritmo de forma agradável.

Claro que, sendo um jogo Metroid, você também pode assumir com segurança que acumulará novos poderes e atualizações ao longo do jogo, para ter acesso a novas áreas e para ajudá-lo a superar obstáculos que você possa ter notado horas antes.

Escrito por Max Freeman-Mills.