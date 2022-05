No Man's Sky for Switch está quase pronto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de ser anunciado em um Nintendo Direct em fevereiro de 2022, o Nintendo Switch port of No Man's Sky parece estar progredindo bem nos bastidores.

O jogo de exploração espacial gerado processualmente deu enormes saltos desde seu lançamento extremamente rochoso em 2016, tendo sido recebido com perplexidade por sua falta de mecânica de jogo real.

Agora, após um fluxo constante de atualizações volumosas, há oodles para fazer - e sua última expansão, o Leviatã, acrescentou ainda mais.

É em um anúncio sobre essa expansão que a Hello Games confirmou que os "toques finais" estão sendo colocados na porta Switch agora mesmo, após alguns anos de trabalho na versão de tamanho reduzido.

Dada a escala do que você pode alcançar no Céu de Ninguém, desde que tenha um desempenho sólido, ele tomará seu lugar como o mais recente em uma linha de portas Switch impressionante, depois de coisas como The Witcher 3 e Doom Eternal.

Por enquanto, apesar das notícias animadoras, não sabemos exatamente quando o porto será lançado - a página eShop para ele lista simplesmente para o "Verão 2022", mas ainda não está aceitando pré-encomendas.

Portanto, se você quiser explorar o No Man's Sky Leviathan agora mesmo, você terá que se ater a uma das versões existentes do console ou PC.

Escrito por Max Freeman-Mills.