A listagem de empregos da Nvidia dá dicas de que o Switch Pro pode estar de volta

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nintendo Switch OLED pode ter apenas cerca de um ano, mas isso não significa que certas partes de seu interior não estejam ultrapassando um pouco sua data de validade.

Cada versão do Switch teve em seu coração um chip Nvidia Tegra X1, e tem feito um excelente trabalho, dada a saída do pequeno console ao longo dos últimos anos.

Desde Super Mario Odyssey até um porto cheio de Doom Eternal, há alguns jogos maravilhosos no Switch. Agora, no entanto, a Nvidia pode estar procurando um novo processador que possa ser perfeito para um Switch de próxima geração, ou Switch Pro.

Uma lista de empregos publicada pelo gigante da computação no LinkedIn contém algumas pistas firmes sobre o que o trabalho é destinado. Na seção que define as funções, ela diz que as responsabilidades incluirão ter que fazê-lo:

Criar recursos de perfis gráficos para as GPUs Nvidia, permitindo aos desenvolvedores alcançar taxas de quadros mais altas e mais consistentes.

Implementar recursos de depuração gráfica lendo / escrevendo registros e memória da GPU, e processando e manipulando os comandos da GPU no nível do driver.

Trabalhar em estreita colaboração com parceiros internos e externos, incluindo outras organizações parceiras dentro da Nvidia.

Embora não haja nenhuma menção óbvia à Nintendo, o fator chave é que nenhum outro console convencional usa uma GPU Nvidia neste momento, portanto, a menos que tenha assinado um grande acordo secreto, há uma chance saudável de que isto esteja em relação aos planos da Nintendo.

Naturalmente, é improvável que haja qualquer tipo de confirmação real dos planos da Nintendo ou da Nvidia neste momento, ou francamente a qualquer momento em breve. Portanto, quando se trata de um anúncio real sobre um Switch Pro ou qualquer outro console novo, não prenda a respiração.

Escrito por Max Freeman-Mills.