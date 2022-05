A Nintendo admite que sua próxima geração de consoles é uma "grande preocupação".

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante as perguntas e respostas de um investidor no Japão esta semana, a Nintendo aparentemente admitiu que a transição para uma nova geração de consoles quando o Switch tiver passado por seu curso continua sendo "uma grande preocupação".

Dados os resultados desastrosos da mudança do Wii U para o Wii há alguns anos atrás, é compreensível que a Nintendo se preocupasse, dado o desempenho absolutamente estelar contínuo do Switch pelo contrário.

O objetivo do lado da Nintendo é aparentemente garantir que os usuários não se sintam apenas amarrados a um único pedaço de hardware, mas sejam incentivados a ficar com a Nintendo como uma marca quando ela derruba novas tecnologias.

Esquemas como as assinaturas do Nintendo Switch Online podem ajudar a amarrar as pessoas em mais do que eles conseguiram anteriormente, embora continuar a lançar títulos clássicos nas franquias Mario, Zelda e Pokémon, entre outros, provavelmente também desempenhará um papel importante.

O que isto significa para a linha do tempo da Nintendo em novos equipamentos não está claro, é claro - após o lançamento no ano passado do Switch OLED, não houve nenhuma dica sobre quando um console de acompanhamento adequado poderia chegar.

Outra grande questão que surgirá quando tal dispositivo for anunciado será se ele terá compatibilidade retroativa com os jogos Switch, ou se a Nintendo vai continuar no caminho de incluir isto como parte de seus esquemas de adesão on-line.

Escrito por Max Freeman-Mills.