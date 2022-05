O Nintendo Switch continua a ser de longe o console mais popular

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo lançou números atualizados de ganhos que confirmam que ainda está vendendo números impressionantes de seus vários modelos Nintendo Switch, embora seja indicado que pensa que as vendas continuarão a diminuir com o tempo.

De janeiro a março de 2022, a Nintendo vendeu 4,11 milhões de unidades do Switch, elevando o total de seu exercício financeiro a apenas 23 milhões de unidades no total, um número que a Microsoft ou a Sony provavelmente invejariam para seus consoles.

Isto leva as vendas do Switch a 107,65 milhões de unidades, mais do que qualquer outro console doméstico lançado pela Nintendo, sublinhando o quão impressionante a presença do console realmente é no mercado. Ele deverá eventualmente reformular também o GameBoy, que está com 118,69 milhões, embora os 154,02 milhões da DS possam ser mais difíceis de serem vencidos para a coroa geral da Nintendo.

A Nintendo também carregou novos números para o total de vendas de alguns de seus jogos mais populares no período, mostrando que os jogos Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl venderam 14,65 milhões de cópias desde o seu lançamento, o que é bom, já que eles foram lançados há apenas alguns meses. Pokémon Legends: Arceus conseguiu 12,64 cópias.

Se tudo isso soa completamente cor-de-rosa para a Nintendo, é em um grau decente, mas as vendas do Switch estão diminuindo lentamente, perdendo cerca de 20% ao ano, com as expectativas de vendas sendo revistas para baixo em conformidade. Estima-se 21 milhões de cópias para o ano fiscal em curso, embora tenhamos que esperar para ver se esse número muda de um trimestre para outro.

Escrito por Max Freeman-Mills.