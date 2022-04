Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Antes de a Nintendo lançar sua extensão para Switch Online e adicionar jogos clássicos N64 e Mega Drive para jogar, havia rumores de que também estaria adicionando um emulador Game Boy e uma linha adicional de títulos retro ao seu serviço.

Agora isso parece ainda mais provável, pois os arquivos dos emuladores oficiais Game Boy e Game Boy Advance vazaram - supostamente retirados de um console Switch. Além disso, uma datamina da construção da GBA revelou que nada menos que 40 jogos já foram testados pela Nintendo.

Isto inclui o Mario Kart Super Circuit, The Legend of Zelda: The Minish Cap, e Metroid Fusion. Você pode ver a lista completa abaixo, com MondoMega postando-a em seu feed no Twitter.

A biblioteca de jogos GBA que eles testaram para esta coisa é enorme. Testada é a palavra-chave; não significa que todos eles vão realmente lançar no serviço. Amarelo = na pasta rom em algum momento, mas não na construção vazada.



Há um outro jogo com provas de estar sendo testado - https://t.co/QQDBDcdAZp pic.twitter.com/lGSB4Mg7Gt- MondoMega (@Mondo_Mega) 18 de abril de 2022

É claro que estes jogos podem não chegar ao Switch - eles foram meramente testados usando o emulador oficial do Game Boy Advance.

E, a Nintendo poderia optar por não incluir completamente o Game Boy em sua linha Switch Online, especialmente agora que o software vazou. No entanto, esperamos que o faça, pois isso tornaria o serviço de assinatura mensal ainda mais poderoso aos nossos olhos.

Esperemos também que seja em breve. Vamos mantê-lo atualizado.

Escrito por Rik Henderson.