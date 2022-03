Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo quebrou o silêncio sobre a sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, confirmando que o jogo não será lançado em 2022, conforme planejado inicialmente.

Em vez disso, a nova janela de lançamento é a primavera de 2023, o que significa que ainda pode levar algum tempo até que possamos colocar o novo jogo em prática.

O anúncio é bastante curto e agradável - você pode assisti-lo incorporado abaixo. O tom é apologético, como seria de esperar, mas há um breve vislumbre de algumas novas informações para manter os fãs interessados.

O produtor da série The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, tem uma atualização para compartilhar sobre o momento de lançamento da sequência de The Legend of #Zelda : Breath of the Wild. Por favor dê uma olhada. pic.twitter.com/WmtOBtETTg — Nintendo UK (@NintendoUK) 29 de março de 2022

Em um ponto, você pode ver Link desembainhar o que parece ser a icônica Master Sword da série, mas revela que ela está corrompida por algum tipo de maldade, que achamos que desempenhará um papel fundamental no enredo do jogo.

O atraso também significa que mais de cinco anos provavelmente se passaram entre o primeiro Breath of the Wild e o lançamento de sua sequência, o que pode levar muito tempo para esperar, mas pode ser um bom sinal em termos de escopo e escala do novo jogo. .

Escrito por Max Freeman-Mills.