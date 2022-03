Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de anos curtindo as mesmas faixas, Mario Kart 8 Deluxe DLC está aqui - e promete dar vida nova a uma das compras obrigatórias do Nintendo Switch .

Conforme anunciado pela Nintendo no início deste ano, 48 novas faixas chegarão ao Mario Kart antes do final de 2023 na forma do 'Booster Course Pass'.

A partir de 18 de março, a Wave 1 - a primeira de seis DLCs lançadas para o título - está disponível para download.

Abaixo, forneceremos o que sabemos até agora sobre as datas de lançamento para diferentes ondas, como você pode obter o DLC como parte do Nintendo Switch Online e quais faixas estão realmente incluídas.

Embora a data de lançamento da Onda 1 do DLC Booster Course Pass fosse tecnicamente sexta-feira, 18 de março, na verdade estava disponível na quinta-feira em várias regiões.

De qualquer forma, quando você ler isso, a primeira onda estará na Nintendo Store e você estará pronto para entrar nas novas faixas.

Portanto, existem três maneiras de obter acesso ao pacote Mario Kart DLC.

A primeira opção está disponível para aqueles com uma assinatura do Nintendo Switch Online + Expansion Pack, que custa $ 49,99 / £ 34,99 / € 34,99 por ano. Esses assinantes poderão acessar todas as ondas à medida que forem lançadas, bem como outras vantagens não relacionadas, como Animal Crossing DLC, acesso a jogos SEGA Genesis e Nintendo 64 e muito mais.

Claro, você não precisa ter uma assinatura para comprar o novo DLC. O Deluxe Booster Course Pass está disponível para compra separadamente, o que lhe dará acesso a todas as seis ondas à medida que forem lançadas. Observe também que você não pode comprar ondas separadamente.

Para comprar apenas o Deluxe Booster Course Pass, você pode fazê-lo na loja do Switch por US $ 24,99 / £ 22,49 / € 24,99.

Ou, por fim, para quem ainda não tem o jogo em si, já pode comprá-lo com o DLC incluso, conforme mostrado no widget abaixo.

A Onda 1 do DLC Mario Kart incluirá dois novos copos, que, é claro, contarão com quatro faixas cada.

Calçadão de Paris (Mario Kart Tour)

Circuito Toad (Nintendo 3DS)

Montanha Choco (Nintendo 64)

Coconut Mall (Wii)

Tokyo Blur (Mario Kart Tour)

Shroom Ridge (Nintendo DS)

Sky Garden (Game Boy Advance)

Esconderijo Ninja (Tour Mario Kart)

A partir de agora, não há indicação clara de quando as cinco ondas restantes atingirão, além da nota da Nintendo de que será estendida entre agora e o final de 2023.

Vendo que há cerca de 21 meses para a Nintendo espaçá-los, achamos que receberemos as 40 faixas adicionais em etapas a cada quatro meses.

Atualizaremos esta seção, é claro, à medida que mais informações forem disponibilizadas.

Escrito por Conor Allison.