Parque temático Super Nintendo World será expandido para os EUA em 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Universal Studios Hollywood planeja introduzir uma seção do Super Nintendo World em seu parque temático em 2023.

O primeiro parque centrado na Nintendo finalmente abriu no Japão no ano passado, após vários atrasos, principalmente graças à pandemia. Construído como parte do Universal Studios Japan em Osaka, apresenta passeios e experiências baseadas nos jogos do Mario.

Uma zona temática de Donkey Kong também está a caminho, com uma nova montanha-russa e outras experiências que devem ser abertas ao público japonês em 2024.

Ainda não sabemos se o Universal Studios Hollywood seguirá o exemplo ou se adotará um padrão semelhante de centrar-se apenas em Mario primeiro.

“A terra imersiva será um espetáculo visual de cores vibrantes e engenhosidade arquitetônica localizada em uma área recém-expandida do parque temático, apresentando um passeio inovador e áreas interativas, para serem desfrutadas por toda a família”, disse a empresa em um comunicado à imprensa. . "As compras e restaurantes temáticos irão melhorar toda a experiência."

A Universal se preparará para a abertura da nova zona em seu parque em Los Angeles, adicionando mercadorias da Nintendo para comprar no acúmulo. Isso incluirá roupas e chapéus com temas de Mario e Luigi, além de uma variedade de brinquedos de pelúcia com nomes como Yoshi e Bowser também.

Escrito por Rik Henderson.