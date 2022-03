Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Nintendo Switch viu uma variante de tela OLED adicionada em outubro de 2021, muitos usuários ficaram compreensivelmente preocupados com o potencial de problemas de burn-in.

Os painéis OLED produzem cores maravilhosamente vibrantes e pretos incrivelmente profundos, mas não são isentos de deficiências, os modelos mais antigos eram particularmente propensos a queimar.

Burn-in ocorre quando uma determinada imagem é exibida na tela por um longo tempo e deixa marcas visíveis onde a imagem fixa estava.

Um YouTuber que atende por Wulff Den se encarregou de ver exatamente quanto tempo isso leva no modelo OLED do Nintendo Switch.

Ele deixou seu switch OLED conectado e ligado com uma captura de tela estática de Breath of the Wild explodindo com brilho total.

Ele vem fornecendo atualizações periódicas e a grande notícia é que só agora, depois de 3.600 horas ou cerca de cinco meses, os sinais de queima estão começando a aparecer.

Mesmo depois de todo esse abuso, os sinais são sutis e só realmente perceptíveis em fundos claros.

Isso é extremamente reconfortante para aqueles que estão em cima do muro sobre a atualização do OLED, pois sugere que em uso normal, é altamente improvável que ocorra burn-in durante a vida útil do console.

Para ser claro: você precisaria ter um elemento estático com brilho total por cinco meses seguidos para recriar esses resultados, algo que quase nunca acontece na jogabilidade normal.

Wulff Den ainda não terminou, ele planeja continuar este teste indefinidamente e está prevendo que o burn-in não afetará negativamente a jogabilidade por pelo menos mais 1.800 horas.

Ele também adicionou alguns testes de bateria suplementares à mistura, e as coisas parecem promissoras aqui também. Parece que cinco meses no carregador tiveram pouco ou nenhum efeito negativo na bateria.

Escrito por Luke Baker.