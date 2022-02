Nintendo pode estar usando tecnologia AMD para aumentar o desempenho do Nintendo Switch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nintendo Switch continua a ser incrivelmente popular e omodelo OLED do Nintendo Switch também está fazendo ondas. Uma coisa que a Nintendo não tem focado é no desempenho.

Consoles como o Xbox Series X têm aumento de FPS para melhorar as taxas de quadros até mesmo nos jogos mais visualmente intensos. No PC, os jogadores podem aproveitar o DLSS da Nvidia para melhorar o desempenho, mas no portátil da Nintendo, não havia muito que os jogadores pudessem fazer, até agora.

O usuário do Twitter @NWPlayer123 detectou uma indicação de que a Nintendo pode estar usando a tecnologia FidelityFX Super Resolution da AMD para melhorar o desempenho do Switch no Nintendo Switch Sports.

encontrou uma licença interessante do Nintendo Switch Sports, lista FidelityFX Super Resolution (FSR) pic.twitter.com/cfQKslK6Sg — Nikki™ (@NWPlayer123) 16 de fevereiro de 2022

A tecnologia da AMD emprega um "algoritmo de reconstrução de borda avançado" para aumentar a imagem, o que significa que o processador gráfico pode produzir uma resolução menor inicialmente e depois fazer o aumento. Isso resulta em FPS mais alto e uma experiência mais suave, ideal para jogos em ritmo acelerado.

Pensa-se há algum tempo que o futuro hardware do Nintendo Switch poderia usar o Deep Learning Super Sampling da Nvidia, mas o FidelityFX Super Resolution é uma alternativa válida para o hardware atual. Também é de código aberto, de uso gratuito e funcionará com a GPU Nvidia Tegra X1 atualmente no Switch.

Portanto, parece que a Nintendo está testando as possibilidades com o Nintendo Switch Sports e quanta diferença de desempenho isso faz. Talvez também vejamos a tecnologia empregada em jogos futuros.

Escrito por Adrian Willings.