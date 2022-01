Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Majora's Mask, lançado originalmente para Nintendo 64 no ano 2000, está programado para chegar ao Nintendo Switch em fevereiro deste ano.

Em grande parte visto como um dos melhores títulos Zelda de todos os tempos na lista da Nintendo, o título já teve um relançamento digital para o Wii U da Nintendo em 2016.

Mas todos nós sabemos o destino dessa antiga plataforma da Nintendo - e com muito mais usuários do Switch, a perspectiva de jogar este título no console da Nintendo – encontra-se portátil será atraente para muitos.

Majora's Mask será lançado como parte do Switch Online + Expansion Pack da Nintendo, o serviço de assinatura online da empresa japonesa, que vem completo com uma série de títulos clássicos - até o momento, o mais recente é o relançamento de Banjo-Kazooie - que começa em um preço muito razoável de £3,49/$3,99 por mês.

O nome do serviço, como muitos proprietários de N64 de antigamente se lembrarão, é um eco do produto Expansion Pak - RAM efetivamente adicional em um cartucho (aumentando-o para 'enormes' 4 MB a 8 MB (sim, Megabytes, lembra do início do milênio?) - que se encaixava no console clássico de 64 bits. Você pode ver isso na edição original em caixa do N64 de Majora's Mask, como mostrado no Tweet da Nintendo America acima.

Não será possível comprar Majora's Mask para Switch como um título definitivo em qualquer cartucho ou via download neste estágio. É um driver para o Switch Online + Expansion Pack. O que é compreensível, pois o serviço supostamente deve receber dezenas de títulos mais clássicos no futuro, de Kirby 64 a F-Zero X.

Não há detalhes finais sobre a data exata em que Majora's Mask para Switch estará disponível além da confirmação de "fevereiro", nem detalhes sobre se gráficos adicionais, textura ou trabalho de upscaling farão parte da experiência. De qualquer forma, ficaremos empolgados em revisitar uma das aventuras mais sombrias de Link; esperamos que seja tão bom quanto lembramos e não apenas memórias nostálgicas reprimidas.

Escrito por Mike Lowe.