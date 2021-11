Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em junho de 2021, a Nintendo anunciou Game & Watch: The Legend of Zelda , como parte da comemoração dos 35 anos de Link. Agora o dispositivo está disponível para compra - então aqui está onde olhar e o que esperar do dispositivo.

O sistema Game & Watch: The Legend of Zelda é um dispositivo portátil que contém três títulos clássicos de Zelda, além de um quarto jogo, Vermin, que também é estrelado pelo herói favorito de todos, Link.

A mini-consola contém The Legend of Zelda original, Zelda II: The Adventure of Link e a versão Gameboy de The Legend of Zelda: Links Awakening. Por que o último deles não é a versão Gameboy Color, nós realmente não sabemos, já que a tela colorida do Game & Watch poderia claramente lidar com isso.

Mas se você gosta de seus clássicos antigos de skool, então este Game & Watch é uma ótima maneira de obtê-los novamente. O preço também é razoável, em £ 49,99 / € 49,99 / $ 49,99 - embora muitos negócios do primeiro dia estejam descontando isso, como você pode ver em nosso widget ao vivo abaixo:

Até a própria loja da Nintendo está vendendo o handheld pelo mesmo preço, mas o estoque é limitado a uma venda por cliente para evitar que os cambistas acumulem pilhas deste provável minicontrolador altamente colecionável. Uma verdadeira pechincha ou presente de Natal ideal para muitos fãs da Nintendo, temos certeza.