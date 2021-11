Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pikmin Bloom é o novo jogo de caminhada AR dos criadores de Pokémon Go, Niantic e Nintendo .

Embora à primeira vista pareça ter algo em comum com o Pokémon Go , os primeiros analistas relatam que o novo título tem algumas surpresas na manga. De qualquer forma, temos certeza de que os fãs da franquia ficarão maravilhados em se reunirem com as criaturas 20 anos após o jogo original ter sido lançado no Gamecube.

A partir de agora, Pikmin Bloom foi lançado no Reino Unido na loja de aplicativos iOS e Google Play. Também foi lançado na Europa continental, Taiwan e Coréia. Uma lista completa dos países que desbloquearam o jogo hoje pode ser encontrada aqui .

Austrália, Cingapura, Estados Unidos e Canadá já tiveram acesso ao jogo por cerca de uma semana e a Niantic continua a expandir para outras regiões.

Niantic teve um grande sucesso em suas mãos com Pokémon Go, mas nem todos os seus empreendimentos de divagação AR foram tão bem sucedidos; A Niantic anunciou que seu jogo Harry Potter: Wizards Unite será encerrado em janeiro de 2022, menos de dois anos após seu lançamento inicial.

Será que Pikmin Bloom será o próximo Pokémon Go? Acho que é hora de calçar os sapatos e dar um passeio para descobrir.