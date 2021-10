Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo lançou ontem seu nível de Expansion Pass para Switch Online e com ele introduziu uma coleção de jogos N64 jogáveis através de emulação.

Desde então, tem havido uma onda de reclamações.

No entanto, embora alguns sejam justificados, parece que muitos não o são. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de lag de entrada. Muitos usuários do Twitter apontaram que havia um atraso perceptível entre o pressionamento de botões em alguns jogos e a ação na tela.

Isso os tornava "impossíveis de jogar", gritaram.

Mas, não é necessariamente um problema real com a emulação. Nem significa que os jogos não podem ser jogados.

Chris Scullion, do Video Games Chronicle, é um especialista da Nintendo , tendo trabalhado para a Official Nintendo Magazine por muitos anos e autor de várias enciclopédias de jogos retrô, incluindo uma futura no N64. Ele afirma que o atraso nos jogos N64 rodando no Switch são diretamente comparáveis aos seus equivalentes rodando no console original: "Como alguém que não jogou quase nada além de jogos do Nintendo 64 nos últimos seis meses, devo dizer que eles não são exatamente o auge da capacidade de resposta ", ele tuitou.

Ele também compartilhou um vídeo de si mesmo testando a latência.

Estou ciente dos vários relatórios de problemas com a emulação N64 no Switch e estou tentando escrever um relatório, mas é complicado porque há muita hipérbole e desinformação por aí. Vi alguém dizendo que o lag de Mario 64 é "impossível de jogar" e "desrespeitoso". Vamos. pic.twitter.com/e2jsZ1sJzR - Chris Scullion (@ scully1888) 26 de outubro de 2021

Também ouvimos em outro lugar que há, na pior das hipóteses, entre 1 e 2 frames de diferença entre a emulação do switch e o lag do controlador no N64 original.

Claro, isso não desculpa alguns dos outros problemas - como a falta de suporte para Controller Pak que desabilita o salvamento no WinBack e fantasmas no Mario Kart 64. Há também a necessidade de remapeamento do controle para Switch Joy-Cons e gamepad normais.

Esperançosamente, eles serão resolvidos em breve.