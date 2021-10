Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo lançará seu nível de associação Switch Online + Expansion Pass ainda hoje, 25 de outubro de 2021, que inclui uma coleção de jogos clássicos N64 e Sega Mega Drive / Genesis.

Como as coleções NES e SNES existentes disponíveis para membros do Nintendo Switch Online , as duas novas bibliotecas de jogos retrô incluirão grandes nomes como Mario Kart 64, Pokémon Snap, Super Mario 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

A linha da Sega inclui Ecco the Dolphin, Golden Axe e Sonic the Hedgehog 2.

Além disso, o Passe de Expansão Nintendo incluirá acesso ao Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradies sem nenhum custo extra, quando estiver disponível.

O nível estará disponível a partir das 19h PDT nos Estados Unidos, o que significa que vai ao ar às 3h no Reino Unido amanhã, 26 de outubro.

A associação Standard Switch Online custa £ 17,99 (€ 19,99, $ 19,99) por ano, embora haja também um plano de associação familiar que cobrirá oito membros diferentes em uma família por £ 31,49 (€ 34,99, $ 34,99) por ano.

Switch Online + Expansion Pass custa £ 34,99 (€ 39,99, $ 49,99) por ano para um único membro, £ 59,99 (€ 69,99, $ 79,99) para uma família.

Os membros existentes do Switch Online poderão fazer upgrade com um desconto.