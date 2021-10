Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mais uma prova surgiu de que o novo dock de TV que vem com oNintendo Switch (modelo OLED) é capaz de produzir vídeo 4K Ultra HD. O cabo HDMI fornecido com o console também.

Depois que a nova edição Switch foi lançada na semana passada, foi alegado que o cabo incluído é compatível com o padrão HDMI 2.0. Isso é necessário para saída de vídeo 4K60.

Agora, um criador de conteúdo descobriu que o chip dentro do novo dock é um Realtek RTD2172N. Este é um SoC multimídia 4K UHD, portanto, pode alimentar imagens 4K através da porta HDMI.

Um dataminer encontrou um chipset semelhante listado no firmware anterior este ano . Na época, foi pensado para se referir a um modelo Pro.

A doca foi batizada de "Cradle Aula" naquela época.

Postando suas últimas descobertas no Twitter, @KawlunDram também testou o cabo fornecido em seu Xbox para confirmar que poderia transportar um sinal de 4K60.

A próxima coisa que fiz foi conectar meu Xbox One X à minha TV com o novo cabo HDMI que veio no dock e sim, tudo funciona bem pic.twitter.com/uTBRWxFeF9