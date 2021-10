Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nintendo Switch é uma maravilha em todas as suas formas, quer você ainda esteja usando o Switch original (como a maioria de nós), esteja em um Switch Lite ou prestes a pegar um Switch OLED novo em folha.

No entanto, algo que atormenta todos os modelos tem sido o stick drift - um fenômeno que vê o desgaste e o rasgo impedem que os joysticks analógicos do Joy-Con funcionem corretamente. O sintoma mais comum é que seus manípulos movem a câmera ou o personagem no jogo, mesmo que estejam parados na vida real.

É um problema extremamente irritante e tem sido sujeito a processos judiciais após processos de consumidores insatisfeitos principalmente nos Estados Unidos, mas a Nintendo em geral se manteve bastante quieta sobre isso, além de oferecer um serviço de reparo moderadamente inconveniente.

Agora, porém, um Q&A carregado sobre o processo de desenvolvimento do Switch OLED lançou um pouco mais de luz - infelizmente, não é uma boa notícia. Basicamente, apesar de pequenas melhorias aparentemente constantes na durabilidade desde o lançamento do Switch original, a Nintendo suspeita que uma certa quantidade de desgaste é inevitável e, portanto, difícil de neutralizar:

"[F] ou, por exemplo, pneus de carro se desgastam com o movimento do carro, pois estão em constante atrito com o solo para girar. Então, com essa mesma premissa, nos perguntamos como podemos melhorar a durabilidade, e não só isso, mas como podemos operabilidade e durabilidade coexistem? É algo que estamos continuamente enfrentando. "

Embora a entrevista ressalte que a Nintendo ainda está trabalhando no problema, isso soa um pouco como admitir que ele nunca vai desaparecer totalmente. Isso é justo, mas também é justo apontar que Joy-Cons parece ter o problema muito mais comumente do que outros controladores de marca.