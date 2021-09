Super Nintendo World em expansão com a zona de Donkey Kong

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O grande parque temático da Nintendo, o Super Nintendo World, não teve exatamente o começo de vida mais fácil, dadas as contínuas restrições de viagens e requisitos de distanciamento social que existem há quase toda a sua vida até agora.

Isso não parece ter afetado o entusiasmo do criador de jogos japonês, porém, e está dobrando o conceito com uma nova área importante para o parque - uma zona temática de Donkey Kong.

A nova área aparentemente incluirá uma nova montanha-russa e experiências mais envolventes para os hóspedes, ao lado de uma variedade maior de comidas e bebidas temáticas. A inauguração está planejada para 2024, porém, ainda está muito longe.

Se a imagem promocional que a Nintendo lançou é confiável, como você pode ver acima, parece que a nova zona pode rivalizar com a parte principal do Super Nintendo World em tamanho, então isso dificilmente é uma adição menor. A Nintendo diz que vai aumentar o tamanho do parque em 70 por cento, para sustentar isso.

Ele também trará uma aparência e sensação diferentes para a mesa, evocando as selvas que hospedam tantos dos níveis mais icônicos de Donkey Kong.

Estamos entusiasmados para ver mais do que a área de Donkey Kong vai oferecer, mas não prenderíamos sua respiração - provavelmente ainda vai demorar um bom tempo antes de obtermos mais detalhes concretos.