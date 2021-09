Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No evento Nintendos Direct de hoje, a empresa finalmente anunciou o suporte para títulos clássicos do Nintendo 64 e vários jogos SEGA Genesis no Nintendo Switch via Switch Online.

Inicialmente, serão nove títulos disponíveis para jogar no lançamento para o N64 e 14 para o SEGA Genesis.

No N64, os títulos incluem clássicos de todos os tempos, como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 e Mario Kart 64. Já para o SEGA Genesis, o icônico Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2 e Golden Axe estará disponível ainda este ano.

A lista completa é a seguinte:

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Lylat Wars

Pecado e Castigo

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

Operação: WinBack

História de Yoshi

E para o SEGA Genesis:

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Máquina média de feijão do Dr. Robotnik

Machado dourado

Gunstar Heroes

MUSHA

Phantasy Star IV

Ristar

Força Brilhante

Shinobi III: Retorno do Mestre Ninja

Strider

A empresa ainda não anunciou o preço do pacote de expansão necessário para acessar esses jogos, mas eles revelaram que os usuários devem esperar o lançamento do recurso no final de outubro.

No evento, a empresa anunciou uma série de novas atualizações de jogos e pequenos recursos para os títulos da Nintendo ao longo do resto do ano até o início do próximo, no entanto, a confirmação dos títulos N64 e SEGA Genesis chegando ao Switch tem que ser o maior anúncio do show.

Reviva os dias de glória com os autênticos controladores sem fio Nintendo 64 e SEGA Genesis. Ambos estarão disponíveis para compra por $ 49,99 cada para qualquer membro do #NintendoSwitchOnline. Fique ligado para mais informações por vir. pic.twitter.com/MENafDLLRs - Nintendo of America (@NintendoAmerica) 23 de setembro de 2021

Talvez ainda mais legal do que os títulos retrospectivos que chegam aos consoles modernos é o fato de que a Nintendo estará vendendo versões sem fio dos controladores retrô que os acompanham por US $ 49,99 cada.

No início deste mês, informamos sobre a possibilidade de os jogos GameBoy Advance chegarem ao Switch Online, mas com o anúncio de hoje, teremos que esperar um pouco mais para jogar aqueles clássicos portáteis de 2001.

Para assistir ao evento Direct completo da Nintendo em todas as coisas Switch, clique aqui ou assista abaixo.