Imagens práticas do Nintendo Switch OLED aparecem

(Pocket-lint) - O mais novo Nintendo Switch, o tão esperado modelo OLED , ainda não foi totalmente lançado - será lançado em 13 de outubro e haverá inúmeras pessoas esperando entregas pré-encomendadas nessa data. No entanto, acabamos de dar uma olhada no console em estado selvagem.

O modelo OLED está agora em exibição em várias lojas em Tóquio, incluindo a própria Nintendo, o que faz sentido dado o quão iminente sua data de lançamento é. Isso levou alguns usuários japoneses do Twitter a compartilhar fotos do Switch.

ス イ ッ チ 有機 EL モ デ ル い い じ ゃ な いpic.twitter.com/8O3s8RBsri - ブ ン ジ (@bunnagashi) 18 de setembro de 2021

É sempre útil ver esses tipos de fotos, mesmo quando um console é uma quantidade conhecida, dado como eles podem usar ângulos que não são tão aprovados pelo marketing quanto o material que a Nintendo está lançando.

O usuário acima postou algumas imagens, também, do console com sua tela ligada (jogando o próximo Metroid Dread) e da nova versão de seu dock que também estará estreando, com uma porta Ethernet incluída.

As fotos também tornam realmente fácil ver o quão impressionante é a mudança nas engastes do console, com uma tela que fica muito mais próxima da borda do corpo do Switch - o que deve ser uma mudança bastante sólida em comparação com a edição atual.