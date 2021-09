Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo parece ter um novo controlador de switch sem fio em desenvolvimento, embora possamos não descobrir o que o dispositivo realmente é por até 180 dias.

Os detalhes surgiram de um processo FCC - descoberto pela primeira vez por Vooks - apresentado pela gigante japonesa de jogos esta semana, que denota um dispositivo com o número de modelo HAC-043.

A Nintendo tende a marcar o Switch e todos os periféricos com o apelido de HAC, com esta última entrada ficando um número acima do controlador SNES sem fio que vimos lançado em 2019. O Pro Controller (HAC-013), dock do Nintendo Switch ( HAC-007) e Controlador Ring-Con (HAC-023), como outros exemplos, todos seguiram o mesmo padrão.

Infelizmente, porém, não há realmente muito mais para sair do que esta lista de modelos, já que a Nintendo enviou um pedido de confidencialidade de 180 dias.

Isso oculta detalhes como esboços, fotos e muito mais, embora o básico da lista compartilhe que o dispositivo é sem fio e oferece suporte a Bluetooth. Ele também parece consumir mais energia - 3,5 mW - do que os 2,7 mW do Joy-Con.

Como já destacamos, a natureza do número do modelo do dispositivo significa que ele realmente pode ser qualquer coisa.

Com o período de confidencialidade nos levando até março do próximo ano, porém, temos muito tempo para especular - potencialmente, pelo menos.

As melhores suposições atualmente apontam para o lançamento de uma versão sem fio retrabalhada do N64 - principalmente após rumores de jogos para N64 chegando ao Switch Online . No entanto, com o Switch OLED chegando em outubro, o novo dispositivo misterioso também pode ser uma versão ligeiramente ajustada do Pro Controller.

Como vimos com o próprio anúncio do Switch OLED, ou mesmo com a chegada há muito esperada do suporte de áudio Nintendo Switch Bluetooth para Bluetooth , é incrivelmente difícil saber o que a Nintendo está cozinhando e quando estará pronto.

Então, por enquanto, não há nada a fazer a não ser jogar o jogo da espera.

Próximos jogos para PC: os melhores novos jogos para ver em 2021 e além Por Adrian Willings · 16 Setembro 2021 · Próximos novos jogos de PC para ficar animado com os exclusivos, lançamentos e os melhores jogos para procurar no Steam, Epic e muito mais. Reboques