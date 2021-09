O N64 é o próximo para o serviço Switch Online da Nintendo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após a notícia de que jogos de Game Boy potencialmente chegariam ao Nintendo Switch , o mesmo informante revelou que títulos clássicos do N64 também poderiam ser adicionados em breve.

No entanto, você pode ter que pagar mais por sua assinatura do Nintendo Switch Onine, pois o "insider" acredita que eles virão com um prêmio.

A associação Switch Online é um requisito para jogar multijogador online na maioria dos jogos Switch. Ele também fornece acesso a uma biblioteca crescente de jogos clássicos da Nintendo rodando por meio de emulação.

No momento, isso cobre os jogos NES e SNES, mas um relatório no início de setembro sugeriu que os jogos Game Boy e Game Boy Color poderiam vir em breve. O mesmo relatório disse que a emulação para um quarto console retro foi encontrada em um datamine do serviço.

As melhores ofertas de PlayStation para a Black Friday 2021: Haverá ofertas de PS5 em 2021? Por Rik Henderson · 16 Setembro 2021

O Tipster NateDrake afirma que será o N64 (o que faz muito sentido, na verdade). Ele também propõe no último episódio de seu podcast que poderia ser parte de um nível de assinatura adicional: "O que eu vou propor, é que quando o Nintendo 64 vier para o Nintendo Switch Online, ele virá com um nível superior faixa de preço - uma versão premium do Nintendo Switch Online, se você preferir ", disse ele (conforme relatado pelo NintendoLife ).

"Não acho que eles tentariam dobrar o preço dele ... Eu chegaria a US $ 30 por ano, US $ 35 seria o teto, não mais do que acho que a Nintendo estaria realmente empurrando as coisas."

O Nintendo Switch Online custa atualmente £ 17,99 por 12 meses no Reino Unido, US $ 19,99 nos Estados Unidos.

squirrel_widget_173043

Ainda não há confirmação oficial de que os jogos Game Boy ou N64 cheguem ao serviço.