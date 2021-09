Nintendo Switch finalmente recebe suporte para fones de ouvido Bluetooth

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não sabemos ao certo por que demorou mais de quatro anos, mas a Nintendo finalmente adicionou suporte de áudio Bluetooth para seus consoles Switch.

O Nintendo Switch ,Switch Lite eSwitch OLED (quando for lançado em 8 de outubro) agora podem ser usados com fones de ouvido sem fio. Você pode até mesmo transmitir o áudio para alto-falantes sem fio.

A atualização do sistema v13.0.0 está disponível agora e adiciona recursos de áudio Bluetooth, embora com algumas ressalvas.

Você não pode, por exemplo, usar mais de dois Joy-Cons sem fio ou controladores e fones de ouvido Bluetooth ao mesmo tempo. No entanto, até dois controladores e um par de fones de ouvido podem ser usados juntos.

Você não pode usar o áudio Bluetooth ao jogar um jogo multijogador em uma conexão sem fio local - ou seja, com mais dois consoles de Switch no mesmo local.

E, apenas um dispositivo de áudio Bluetooth pode ser conectado ao mesmo tempo - embora o Switch seja capaz de armazenar até 10 perfis de dispositivo. Microfones sem fio não são suportados, então você ainda precisará usar um fone de ouvido para jogos com fio se quiser falar com outras pessoas.

Vale ressaltar também que a Nintendo alerta que podem ocorrer problemas de latência de áudio, dependendo dos fones de ouvido. Mesmo assim, esperamos tanto pela funcionalidade, quem somos nós para reclamar?

Também adicionado com a atualização do sistema v13 é a capacidade de enviar atualizações de software para o dock, a capacidade de manter uma conexão com a Internet quando o console está hibernando (ao usar a Internet com fio através do novo dock OLED) e ferramentas de calibração do stick de controle.

Você também pode ver qual perfil Wi-Fi (2,4 GHz ou 5 GHz) em "status da conexão".