Nintendo Switch obtém grande queda de preço permanente

(Pocket-lint) - A Nintendo cortou o preço de seu console Switch padrão.

Com oNintendo Switch (modelo OLED) chegando em 8 de outubro, a gigante japonesa dos jogos claramente sentiu que precisava de um preço mais atraente para a versão atual. Ele agora está listado na loja online oficial da Nintendo no Reino Unido por £ 259.

Outros varejistas do Reino Unido provavelmente o seguirão em breve. Você pode acompanhar seus preços abaixo.

A notícia sobre uma redução de preço foi revelada no fim de semana que acabou de passar, com pelo menos um varejista alegando que o Switch seria "permanentemente reduzido" para menos de € 300. Um varejista francês chegou a cotá-lo a € 259 - o que acabou sendo o caso.

Je vous lai annoncé avant le monde entier, la baisse de prix sur la Switch chegue dès demain et elle sera même a 249 € chez Leclerc Quimper! https://t.co/XbTZSBIfhM pic.twitter.com/iy8rH5vtrh - NintendAlerts (@nintendalerts) 12 de setembro de 2021

Embora a queda de preço pareça ser de cerca de £ 20, é bastante significativa se você levar em consideração que agora coloca o Switch normal em £ 50 mais barato do que o Switch de £ 309 (OLED). Quando escrevemos sobre o modelo OLED pela primeira vez, vimos que suas pequenas atualizações (tela OLED um pouco maior, armazenamento duplo e porta Ethernet no dock) valem um pequeno aumento no preço. Agora também é mais caro - isso torna a escolha entre eles mais difícil, esperamos.

Ainda assim, é uma ótima notícia para aqueles que buscam um console Nintendo nas próximas festas de fim de ano.