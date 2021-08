Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Animal Crossing e Puma estão se unindo para entregar uma linha de mercadorias oficiais, com calçados e roupas promovidas pela gigante de roupas esportivas antes do lançamento em setembro.

Depois que o título da Nintendo tomou 2020 como uma tempestade com o último lançamento da série, Animal Crossing: New Horizons , Puma está agora trabalhando em designs temáticos que serão lançados em 18 de setembro.

Como pode ser visto abaixo, os tênis usados no Twitter apresentam uma série de rostos de moradores, completos com a icônica faixa Puma e o logotipo da folha Animal Crossing na língua. O design parece ser em grande parte painéis verdes, brancos e azul-petróleo e, de fato, tem uma forte semelhança com os tons do switch Nintendo com tema AC.

Como dizemos, as roupas também virão da colaboração. Ainda não está totalmente claro o que a coleção incluirá - e duvidamos que haja, digamos, roupas íntimas Animal Crossing disponíveis - mas vimos o site de fãs Animal Crossing World postar uma foto de um moletom com o mesmo rosto- padrão preenchido como os sapatos.

Para aqueles que planejam copiar alguns bits e peças de edição limitada em meados de setembro, notaremos que não há informações disponíveis sobre o preço ainda. No entanto, se as colaborações em roupas esportivas e jogos anteriores servirem de referência, a disponibilidade e não o preço será o que manterá esses itens exclusivos.

Considerando que Puma tem uma história com a Nintendo - lançando coleções de Mario e Sonic anteriormente - este é um movimento muito natural. Com o sucesso recorde da New Horizons, também, imaginamos que esta última coleção da Puma será extremamente cobiçada.

