Nintendo confirma que não haverá Switch Pro em um futuro previsível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo não irá acompanhar o Switch (modelo OLED) com um 4K Switch Pro. Não este ano, pelo menos.

A empresa confirmou em um post no Twitter que não tem planos de lançar outro modelo de Switch "neste momento".

O tweet parte de uma resposta a relatos de que a tela OLED e outras atualizações menores no modelo OLED custam muito menos do que o preço pedido levantado pela Nintendo. A gigante japonesa dos jogos refuta essas afirmações, ao mesmo tempo que acaba com a ideia de que um Switch Pro com processador reforçado e gráficos 4K poderá vir em breve.

Também queremos esclarecer que acabamos de anunciar que o Nintendo Switch (modelo OLED) será lançado em outubro de 2021, e não temos planos de lançar qualquer outro modelo no momento. (2/2) - 任天堂 株式会社 (企業 広 報 ・ IR) (@NintendoCoLtd) 19 de julho de 2021

O Nintendo Switch (modelo OLED) é basicamente igual à versão existente, exceto por uma tela OLED maior de 7 polegadas que oferece visuais bastante aprimorados quando jogado no modo portátil.

É fracionariamente mais caro do que o modelo padrão, mas, se você já viu uma TV OLED ou usou um smartphone com tela AMOLED, compreenderá os benefícios.

A versão mais recente do console está disponível para pré-venda agora e será enviada em 8 de outubro de 2021. Parece que o estoque está escasso no momento.

