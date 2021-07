Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo conhece padrões de lançamento pouco convencionais em suas franquias de jogos, e um novo boato está circulando que sugere que ela está de volta.

De acordo com o experiente vazador e repórter Jeff Grubb, a Nintendo completou o desenvolvimento de uma remasterização completa da trilogia Metroid Prime para Switch, e está mantendo-a no forno por uma data de lançamento ideal.

Falando em seu podcast Giant Bomb , Grubb esclareceu que isso não é novo ou preocupante - a Nintendo já previu quando se trata de segurar jogos completos para garantir que eles causem o melhor impacto possível.

Afinal, com Metroid Dread chegando ao Switch ainda este ano, faz sentido que a Nintendo possa querer espaçar as entradas na franquia para evitar que os dois lançamentos canibalizem as vendas um do outro.

Em um sentido de longo prazo, ainda estamos esperando por qualquer informação sobre Metroid Prime 4, que a Nintendo confirmou estar em desenvolvimento. Grubb disse que o relançamento da Trilogia provavelmente seria programado para aumentar a conscientização da série Prime antes que Metroid Prime 4 esteja mais perto de uma data de lançamento, de modo que isso também pode influenciar em seu tempo.

De qualquer forma, com a Nintendo oficialmente quieta, teremos que esperar para ver se as fontes de Grubb são tão precisas quanto parecem.