(Pocket-lint) - O Nintendo Switch (modelo OLED) estará disponível a partir de 8 de outubro de 2021, mas você pode encomendar o seu agora mesmo.

Disponível nos esquemas de cores branco e vermelho neon / azul neon, o novo switch custa £ 309, $ 349 e € 364. Ele vem com uma tela OLED de 7 polegadas de grande tamanho, mas mantém o mesmo tamanho e formato esbelto do Switch original.

Outros novos recursos incluem uma porta de Internet com fio no dock de TV redesenhado e mais armazenamento interno para seus jogos.

Nintendo Switch (modelo OLED) O novo Nintendo Switch (modelo OLED) com tela OLED melhorada e maior de 7 polegadas está disponível para encomenda agora. Ver oferta

O Switch OLED é compatível com todos os jogos Nintendo Switch existentes e futuros - e com 1.000 para escolher, você sempre terá algo para jogar.

Tal como acontece com o Switch padrão, ele vem com Joy-Cons destacáveis que podem ser usados como controladores de movimento ou, com o novo suporte de mesa mais estável da tela, como controles individuais para jogos de dois jogadores quando estiver fora de casa.

As pré-encomendas do novo Nintendo Switch estão disponíveis globalmente, mas considerando a rapidez com que os consoles estão mudando hoje em dia, você pode querer pegar o seu antes que ele fique fora de estoque novamente.

Você também pode descobrir mais sobre o Nintendo Switch (modelo OLED) em nosso guia prático aqui , ou compará-lo com o Nintendo Switch original aqui .

Também atualizaremos se houver opções de compra futuras para a nova máquina ostentosa.