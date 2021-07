Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo anunciou o seu mais novo modelo de Switch de uma maneira muito parecida com a Nintendo, simplesmente deixando de lado o anúncio sem preâmbulo ou aviso - pelo menos sabemos que está chegando, agora! O Switch (modelo OLED), ou Switch OLED como já está sendo chamado, parece fantástico.

Não é a grande atualização que algumas pessoas esperavam, com o desempenho permanecendo no mesmo nível dos consoles Switch mais antigos. No entanto, traz uma tela maior e mais sofisticada para a mesa. Descubra tudo o que você precisa saber, inclusive como comprá-lo, aqui mesmo.

O mais novo membro da família Switch estará disponível em todo o mundo em 8 de outubro de 2021 , embora as pré-encomendas já estejam disponíveis em alguns lugares.

Devido às atualizações em sua tela, o console é um pouco mais caro do que o Switch padrão, em $ 349 ou £ 310. Esse não é o maior aumento de preço, então diríamos que se você ainda não tiver nenhum tipo de switch, definitivamente valeria a pena comprar a nova versão.

Aqui está a chave - como você pode comprar o console?

squirrel_widget_5717898

Bem, no momento em que este artigo foi escrito, as pré-encomendas abriram em alguns varejistas, incluindo a Game no Reino Unido , onde você pode realmente fazer seu pedido entrar.

Nos EUA, as coisas estão um pouco menos desenvolvidas - na Best Buy e GameStop você pode verificar o console em seus sites, mas as pré-encomendas ainda não foram abertas.

Na Austrália, finalmente, o modelo está ao vivo na EB Games por um preço de pré-venda de $ 539.

Tela OLED de 7 polegadas com engastes menores

Porta LAN no dock

O armazenamento interno dobrou para 64 GB

Claro, você pode precisar de uma atualização sobre o que é realmente novo sobre o Switch (modelo OLED) - embora a dica esteja um pouco no nome. A Nintendo tem uma comparação útil entre o Switch, Switch Lite e Switch OLED que você pode conferir, mas aqui estão os pontos principais.

Em primeiro lugar, a tela tem a maior atualização, passando de uma tela LCD de 6,2 polegadas para um painel OLED de 7 polegadas. Isso proporcionará cores muito mais vivas e pretos mais profundos e, obviamente, um pouco mais de espaço para desfrutar do visual do seu jogo.

Outra mudança vem no dock, onde uma nova porta LAN permitirá que você tenha conexões de Internet mais estáveis, se desejar. O sistema de áudio on-board no modelo OLED aparentemente também recebeu uma pequena atualização para tornar o som mais nítido.

Finalmente, a quantidade de armazenamento dobrou de 32 GB para 64 GB para tornar muito mais fácil colocar alguns jogos em seu switch sem a necessidade imediata de solicitar um cartão microSD para obter mais espaço.

Isso tudo vem com uma mudança mínima no tamanho geral do console, que ficou 0,1 polegada mais longo, enquanto permanece com a mesma altura e espessura do switch normal, o que significa que a maioria dos acessórios e gabinetes cabem nele, a menos que sejam muito apertado no modelo original. Também é cerca de 20g mais pesado.

A versão OLED tem outra mudança, porém, na forma de um suporte de flip mais largo e resistente para tornar mais fácil jogar o Switch em uma mesa.

Saídas de resolução idênticas

Mesmas capacidades gráficas

Vida útil da bateria inalterada

Se isso não soa como a maior lista de mudanças, você não está enlouquecendo - muitas coisas permaneceram iguais no Switch OLED também.

A duração da bateria é idêntica entre quatro e meia e nove horas, dependendo do jogo que você está jogando.

Mais importante, as capacidades gráficas do sistema não mudaram em nada, e isso também é verdade para suas resoluções de saída. Você ainda terá 720p no modo portátil e 1080p no modo encaixado em uma TV. Havia uma suposição de que qualquer novo modelo de Switch teria opções de 4K, mas sabemos que isso não é verdade agora.

Isso significa que todos os mesmos jogos funcionarão no switch mais antigo e no modelo OLED com o mesmo desempenho - você apenas poderá vê-lo um pouco melhor no modo portátil no modelo mais novo, de fato.