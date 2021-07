Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo finalmente pôs de lado todos os rumores e anunciou um novo Nintendo Switch .

O Nintendo Switch (modelo OLED), como está sendo chamado, é semelhante em tamanho à versão mais antiga, mas vem com uma tela maior de 7 polegadas que agora também adota OLED, um novo dock e um suporte de mesa ajustável aprimorado.

Há também 64 GB de armazenamento on-board e uma porta LAN com fio no dock.

No entanto, ao contrário dos rumores do ano passado, não há saída 4K - é 1080p 60fps no máximo quando acoplado, 720p 60fps no modo portátil.

A tela será o elemento vencedor, porém, com um ângulo de visão mais amplo e contraste muito melhor graças à tecnologia de tela OLED. A saturação de cor também deve aparecer.

O Nintendo Switch (modelo OLED) será compatível com todos os jogos Switch existentes e futuros - também funcionará com os acessórios Switch existentes.

Haverá duas versões disponíveis - uma em branco, com Joy-Cons e dock brancos, a outra com Joy-Cons mais vermelho neon tradicional e Joy-Cons azul neon e um dock preto.

A nova versão do console estará disponível a partir de 8 de outubro de 2021, ao lado de Metroid Dread , que será lançado no mesmo dia. Os detalhes da pré-encomenda estão a seguir.